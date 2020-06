Stiri pe aceeasi tema

- La 1 iunie, se deschid terasele si plajele, se reiau competitiile sportive in aer liber, fara spectatori, dar si programele de pregatire fizica a sportivilor. In plus, este permisa desfasurarea spectacolelor si a concertelor, in aer liber, dar si a evenimentelor de tipul drive-in.

- Franța se pregatește pentru a doua faza de relaxare, care va incepe pe 2 iunie. Unul dintre cele mai așteptate anunțuri facute de premierul Edouard Philippe este legat de deschiderea restaurantelor și a teraselor.

- Nelu Tataru a precizat ca autoritatile nu vor inaspri masurile de siguranta, ba chiar este posibila o noua relaxare de la 1 iunie. "Deocamdata, nu se pune problema sa inasprim iar condițiile. A scazut numarul cazurilor din terapie intensiva. Suntem intr-o perioada de relaxare, in care avem…

- 46 la suta din Spania trece la faza a doua de relaxare de maine, cu mult mai puține restricții. Vor fi permise reuniunile, calatoriile, se vor putea face vizite, se vor redeschide salile de spectacole și muzeele.

- Actualul Ministru al Sanatatii a atras din nou atentia asupra masurilor de relaxare a restrictiilor, ce trebuie sa fie luate gradual, facand apel din nou catre populatie, sa respexcte regulile ce inca sunt in vigoare. „Toata lumea trebuie sa inteleaga ca dupa doua luni in care am incercat - si cred…

- CARAS-SEVERIN – Incepand de azi, 15 mai, dupa cum a anunțat ministrul de Interne Marcel Vela, Romania este in stare de alerta! Printre masuri, purtarea maștii va fi obligatorie in spații inchise. Este incurajata in continuare munca de acasa, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, angajatorii trebuie…

- Dupa doua luni grele de izolare, Franța incepe prima faza de relaxare. Multe sectoare economice iși reiau activitatea, transporturile și-au adaptat programul iar școlile și magazinele și-au redeschis porțile.