Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat, miercuri, instituirea unei perioade de carantina pentru persoanele venite din Marea Britanie, din cauza prevalentei in crestere a variantei de coronavirus extrem de contagioasa aparuta in India, potrivit Reuters. Franta a urmat Austriei, care a anuntat marti ca interzice zborurile…

- Franta a anuntat, miercuri, instituirea unei perioade de carantina pentru persoanele venite din Marea Britanie, din cauza prevalentei in crestere a variantei de coronavirus extrem de contagioasa aparuta in India, transmite Reuters potrivit Agerpres. Franta a urmat Austriei, care a anuntat…

- Academia Nationala de Medicina din Franta susține ca e absolut necesar ca vaccinurile anti-COVID sa devina obligatorii pentru numeroase profesii și ca adolescentii si copiii sa fie și ei vaccinati, intrucat astfel de masuri reprezinta singura modalitate pentru a atinge „o imunitate colectiva suficienta…

- Vietnamul a extins marti masurile de lockdown in nordul industrializat al tarii pentru a combate cel mai mare numar de infectii cu COVID-19 inregistrate pana acum, in timp ce autoritatile au anuntat un record de noi cazuri zilnice, mai mult decat dublu fata de maximul anterior, relateaza Reuters.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, vineri, ca va oferi o distincție speciala pentru cadrele medicale care au decedat in timp ce erau in prima linie a luptei cu pandemia de coronavirus, potrivit France24 . El a aratat ca distincția intitulata „decedat in serviciul republicii” va fi creat…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…

- Guvernul francez va impune restrictii mai dure pentru unele regiuni, inclusiv in Paris, incepand cu acest weekend, pentru a stopa raspandirea accelerata a infectarilor cu coronavirus, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Gabriel Attal.

- Noua tulpina, care a fost secventiata, a aparut intr-un focar izbucnit intr-un spital din Lannion (nord-vestul tarii), unde au fost detectate 79 de cazuri de COVID-19, dintre care opt cu noua varianta, precizeaza DGS intr-un comunicat.Autoritatile au decis sa plaseze focarul "sub supraveghere" dupa…