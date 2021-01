Franța impune interdicția de circulație de la ora 18.00 pe întreg teritoriul Franta va fi plasata sub interdictie de circulatie de la ora locala 18.00 incepand de sambata, 16 ianuarie 2020, pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19, a anuntat guvernul, care a inasprit si masurile la frontiere pentru a impiedica patrunderea in tara a tulpinilor noi ale virusului. „Cu exceptia cazurilor legate de misiuni de serviciu public, toate locurile, magazinele sau serviciile care lucreaza cu public vor fi inchise la ora 18.00”, a declarat seful guvernului, Jean Castex, in cadrul unei conferinte de presa. Numai 25 dintre cele 101 departamente franceze erau pana acum sub incidenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

