Franța: Hărțuirea în școli pedepsită cu amenzi și închisoare Parlamentarii francezi au aprobat o noua lege care va incrimina harțuirea școlara și va oferi instruire suplimentara profesorilor pentru a preveni harțuirea, transmite euronews. Potrivit legii, bullying-ul școlar devine o infracțiune specifica, pentru care fie personalul didactic, fie elevii pot fi trași la raspundere. Cei dovediți vinovați ar putea risca printre altele amenzi de pana la 45.000 de euro și trei ani de inchisoare, daca in urma agresiunii victima este in situația de absenta de la cursuri. Pedepsele pot ajunge chiar la zece ani de inchisoare și o amenda de 150.000 de euro daca victima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

