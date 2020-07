Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a demisionat vineri inaintea unei remanieri guvernamentale dorite de președintele Emmanuel Macron pentru a-și intari susținerea in randul verzilor și recaștiga alegatorii deziluzionați, relateaza Reuters. Palatul Elysee a anunțat intr-un comunicat ca Philippe va asigura…

- Sute de angajati medicali au demonstrat joi in fata unui spital din Paris pentru a cere salarii mai mari si mai multe resurse pentru un sector public de sanatate aflat in prima linie a luptei impotriva epidemiei de COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres.Medici si asistente, cu masti pe fata,…

- Guvernul francez a anuntat joi redeschiderea barurilor, cafenelelor si a restaurantelor cu anumite restrictii incepand de pe 2 iunie, dupa doua luni si jumatate de inchidere din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP si Reuters. Maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi…

- Guvernul francez ia in considerare desfasurarea ultimei runde a alegerilor pentru primari la sfarsitul lunii iunie sau reluarea completa a scrutinului in ianuarie 2021, a declarat miercuri prim-ministrul Edouard Philippe adresandu-se tuturor liderilor de partide, informeaza Reuters. Din cele 35.000…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Cea mai mare economie a Europei inregistreaza cel mai sever declin trimestrial de la criza financiara din 2009 și intra in recesiune Economia Germaniei a intrat in recesiune in primul trimestru din 2020, cand s-a contractat cu 2,2%, pe fondul impactului pandemiei cu coronavirus. Scăderea din T1…