Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome back, welcome…

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata Guvernul pentru a putea mentine in functiune instalatiile de transport pe cablu in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg. Guvernul…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat vineri guvernul in fața acuzațiilor ca Franța se indreapta spre un regim autoritar, dupa protestele violente de la Paris, spunand ca „nu suntem Ungaria, Turcia sau altele!”, relateaza Politico.

- Seful statului turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat vineri speranta ca Franta ''se va debarasa cat mai rapid posibil'' de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Ankara si Paris din cauza divergentelor existente in mai multe dosare, transmite AFP.…

- Guvernul francez încearca luni sa iasa din criza politica în care a intrat cu articolul controversat de lege care incrimineaza difuzarea de imagini ale polițiștilor în timpul intervențiilor și care a iscat proteste, relateaza Reuters și AFP."Executivul încearca sa iasa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele:…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. "Consiliul de Securitate, trebuie sa o spun, nu mai produce…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a regretat luni timiditatea relativa a sprijinului international dupa ultimele atentate din tara sa si a reafirmat ca Franta nu-si va "schimba" legea privind libertatea de exprimare "pentru ca (aceasta) socheaza in alta parte", relateaza AFP. Intr-un interviu publicat…