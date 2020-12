Franţa este prima finalistă a Campionatului European de handbal feminin Nationala de handbal feminin a Frantei s-a calificat, vineri, in finala CE din Danemarca, dupa ce a invins reprezentativa Croatiei, scor 30-19 (15-5), in prima semifinala a zilei. In a doua semifinala se dueleaza Norvegia - Danemarca, anunța news.ro. Romania a fost reprezentata la nivel de cluburi in acest meci, prin Siraba Dembele, la Franta, jucatoare legitimata la CSM Bucuresti. Tot vineri, in meci pentru clasarea finala pe locurile 5-6, Rusia - Olanda, scor 33-27. Finalele pentru medalii vor avea loc duminica, invinsele din semifinale pentru medalia de bronz, iar invingatoarele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

