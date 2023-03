Stiri pe aceeasi tema

Sute de eleve au fost intoxicate cu gaze miercuri in scoli din Iran, dupa o serie de cazuri similare observate incepand din luna noiembrie si care starnesc o neliniste tot mai mare in aceasta tara unde moartea unei tinere in arestul politiei morale a fost declansatorul unor manifestantii antiguvernamentale…

Autoritatile ucrainene au transmis ca mai multe tinte inamice au fost detectate in spatiul aerian al regiunii Kiev, in noaptea de duminica spre luni, informeaza Rador.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoița a fost astazi in zona retrocedata a parcului IOR, constatand o situație revoltatoare: mai mulți copaci sunt deja taiați suprafața de spațiu verde diminuandu-se pe zi ce trece.

Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters.

Un autointitulat expert in "seductie" si "masculinitate" a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea fostei sale iubite intr-un oras de langa Paris, in 2020, relateaza The Guardian.

Polițiștii de frontiera moldoveni au gasit epava unei rachete in apropierea satului Larga, la granița cu Ucraina.

Autoritatile au dispus masuri de intarire a frontierei de stat pana cand va fi gasit barbatul din Afganistan care este cautat de forte de ordine in judetul Arad, dupa ce a parasit un centru de cazare in care se afla in custodie publica, anunța Agerpres.

Un hoț de mașini palestinian a trecut duminica printr-un punct de control in drum spre principalul aeroport din Israel, a anunțat poliția, declanșand o alerta de securitate pana cand a fost prins. Autoritațile au spus ca acesta s-a ratacit, nu o tentativa de atac.