Franţa doreşte formarea rapidă a unui guvern în Liban ''In contextul crizei economice, sociale si politice prin care trece Libanul de cateva saptamani, tuturor responsabililor politici libanezi le revine sa faca sa prevaleze un spirit de unitate nationala si de responsabilitate, pentru a garanta stabilitatea, securitatea si interesul general al tarii'', a mentionat Jean-Yves Le Drian intr-un comunicat. Seful diplomatiei franceze a subliniat ca dreptul cetatenilor libanezi de a manifesta pasnic trebuie sa fie aparat. Forte de ordine libaneze au fost desfasurate joi in vederea redeschiderii unei autostrazi importante care leaga Beirutul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

