​Franța: Doi polițiști, bătuți și împușcați în regiunea pariziană / Agresorii le-au furat armele Doi polițiști francezi aflați în misiune de supraveghere au fost batuți și împușcați de persoane necunoscute care le-au furat armele, miercuri seara, în regiunea pariziana, scrie AFP.



Membri ai poliției judiciare din Cergy-Pontoise, cei doi au fost "luați prin surprindere" în jurul orei 20,30 GMT în timp ce efectuau o misiune de supraveghere într-o mașina fara însemnele poliției, au declarat joi surse din poliție. Ambii sunt internați în Paris.



Unul dintre ei, împușcat de patru ori, la nivelul vezicii și al arterei femurale,…

Sursa articol: hotnews.ro

