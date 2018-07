Stiri pe aceeasi tema

- FRANTA - CROATIA LIVE ONLINE CM 2018: Nationalele de fotbal ale Frantei si Croatiei au efectuat sambata seara ultimul antrenament inainte de finala Cupei Mondiale 2018, care se va disputa duminica, la Moscova, pe stadionul Lujniki.''Cocosii galici'' au intrat pe teren in formula completa,…

- Croatul Perisici n-a participat la antrenamentul oficial dinaintea finalei Campionatului Mondial. Francezii n-au avut nicio absența. Nationalele de fotbal ale Frantei si Croatiei au efectuat sambata seara ultimul antrenament inainte de finala Cupei Mondiale 2018 , care se va disputa duminica, la Moscova,…

- RUSIA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR, Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Rusia și Croația s-au mai intalnit pana acum de trei ori. Doua remize ”albe”, 0-0, in 2006 și in 2007 și un 3-1 pentru croați, intr-un amical disputat in 2015. Rusia – Croația (sambata, ora 21.00, TVR 1, TVR…

- Astazi, Rusia va arata daca poate sa emita pretenții Prima zi a optimilor s-a incheiat cu partida dintre Portugalia și Uruguay, in care sudamericanii au demonstrat ca sunt un team redutabil de care vor trebui sa țina cont viitorii adversari. Omul meciului a fost Cavani care a marcat doua goluri antologice,…