- Franța a reușit sa mai faca un pas spre trofeul Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce s-a impus cu 2-1, in sfertul 4, in fața Angliei, reușind accederea in semifinale. Campioana mondiala en titre a punctat prin Tchouameni (’17) și Giroud (’78). Englezii au replicat prin capitanul Harry Kane (’54 – penalti).…

- Selectionata Marocului s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale unui campionat mondial, dupa ce a invins echipa Spaniei cu 3-0 la loviturile de departajare, marti seara, pe Education City Stadium din Doha, intr-un meci din optimi incheiat cu 0-0 dupa prelungiri.

- Reprezentativa Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal 2022, dupa ce a trecut duminica, de naționala Senegalului, scor 3-0, in optimile competiției. Britanicii vor intalni Franta in sferturile de finala. Jordan Henderson a deschis scorul in minutul 39, fructificand…

- Campioana mondiala en titre, Franța, s-a calificat in sferturile Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins, in optimi, echipa Poloniei cu scorul de 3-1. Meciul s-a disputat duminica, pe stadionul „Al Thumama“ din Doha. Golurile „cocoșilor“ au fost marcate de Olivier Giroud (’44) și Kylian Mbappe (’74,…

- Atacantul de la PSG si-a depus candidatura la titlul de golgeter La modul cum a jucat echipa lui Lewandowski pana acum, Franta se arata ca mare favorita in partida cu Polonia, cel putin la fel ca Argentina sau Olanda in ziua precedenta. Lesii au avut un argument mai viabil decat maretul Lewa, portarul…

- Cum a ajuns naționala de fotbal a Romaniei sa joace in Congo, tocmai de Craciun? Jucatorii au fost trimiși de Ceaușescu, iar printre ei s-a aflat și Mircea Lucescu. Care a fost rezultatul meciului și de ce a jucat naționala noastra in Congo de Craciun, aflați in randurile urmatoare. De ce a trimis Ceaușescu…

- Emanuel Cordea, fundaș al CSM Unirea Alba Iulia, joaca pentru Naționala de Fotbal a Romaniei Under-19 Fundașul CSM Unirea Alba Iulia, Emanuel Cordea imbraca tricoul Naționalei de Fotbal a Romaniei Under 19. Este primul jucator al echipei de fotbal din Alba Iulia care a fost chemat la un lot național,…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, la finalul partidei cu Finlanda, scor 1-1, ca nu este important interesul sau personal, iar dupa meciul cu Bosnia, se va face o analiza a rezultatelor sale la carma primei reprezentative. „Sa asteptam si ultimul joc, poate…