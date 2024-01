Franta si-a anuntat, aseara, noul guvern, condus de premierul Gabriel Attal. Un grup restrans de 14 miniștri, șapte femei și șapte barbați, vor gestiona de azi problemele tarii, printre ei aflandu-se si Stephane Sejourne, fostul partener de viața al lui Attal. Barbatul, in varsta de 38 de ani, a fost numit in functia de ministru de Externe al Franței. Cei doi barbați nu și-au confirmat public desparțirea, dar, in declarația din octombrie la Inalta Autoritate pentru Transparența in Viața Publica, Attal a declarat ca nu are niciun partener.