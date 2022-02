Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata de infectare COVID-19 inregistrata in judetul Neamt de la debutul pandemiei a fost marcata astazi, 4 februarie, in comuna Alexandru cel Bun (21,81 la mie), urmata indeaproape de municipiul Piatra Neamt (21,69 la mie), informeaza DSP Neamt. Incidenta foarte mare a ncazurilor se inregistreaza…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat joi in cadrul videoconferinței cu premierul Nicolae Ciuca, dar și cu prefecții ca numarul celor plasati in carantina la nivel national va depasi 115.000 de persoane in urmatoarea perioada, ceea ce inseamna un volum mare de munca pentru personal. „Chiar daca…

- De asemenea, angajații care nu se vaccineaza ar putea primi vouchere pentru testare, pentru a nu fi nevoiți sa se imunizeze au sa iși plateasca din buzunar testele. Menita si impulsioneze vaccinarea anti-Covid și sa previna raspandirea infectarilor de catre și in randul persoanelor care refuza sa…

- Rata de infectare la nivelul judetului Neamt a mai scazut putin, astazi, 7 decembrie, ajungand la 0,61 la mie. Doar 18 noi infectari au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 4 dintre acestea din Piatra Neamt. Comuna Poienari a coborat sub pragul de 3 la mie, cu 2,55, iar Negresti ramane singura localitate…

- Potrivit datelor oficiale oferite de autoritati, la data de 26 noiembrie 2021 incidenta in municipiul Constanta este de 2.4 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost de 2,57 cazuri la mia de locuitori.La nivel judetean, rata de incidenta este de 2,14 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri…

- Cancelarul în exercițiu Angela Merkel a cerut joi guvernului în curs de formare sa înaspreasca rapid masurile pentru a combate creșterea numarului de infecții cu Covid-19, pe masura ce țara depașește pragul de 100.000 de decese cauzate de virus, scrie AFP. „Este o zi…

- Coordonatorul raspunsului Casei Albe impotriva pandemiei, Jeff Zients, susține ca Statele Unite dispun de alte "instrumente" pentru a frana pandemia de coronavirus, precum doza de supra-rapel sau tratamentele cu anticorpi monoclonali impotriva COVID-19, relateaza Agerpres."Putem frana expansiunea virusului…

- Continua și astazi, 15 noiembrie tendința de scadere a numarului de noi cazuri de COVID-19 care s-a manifestat in ultimele 10 zile. In județul Neamț, in ultimele doua saptamani, au fost confirmate 1624 de cazuri de coronavirus, incidența la nivelul județului ajungand la 2,87. Doua localitați mai sunt…