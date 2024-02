Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Industrial de la Lețcani, realizat in proporție de 80%, ar putea deveni funcțional in acest an. Intre timp, Consiliul Județean Iași a recuperat de la firmele de construcții care se ocupau de acest obiectiv toate sumele restante, cu tot cu penalizari, a dat asigurari vicepreședintele forului,…

- Social-democratii afirma ca fostul premier Dacian Ciolos se face vinovat de subminarea economiei nationale si “situatia critica” in care se afla Romania in litigiul cu firma care detine dreptul de exploatare miniera la Rosia Montana. Potrivit unui comunicat de presa transmis de PSD, “romanii risca sa…

- Dacian Cioloș afirma ca Victor Ponta este principalul vinovat pentru situația de la Roșia Montana. „Hai, Victor Ponta, fii curajos, asuma-ți raspunderea. Și explica-i și lui Marcel adevarul”, cere fostul premier. ”Cand nu fura pentru ei, pesediștii fura pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s a intalnit astazi, 24 ianuarie 2024 la sediul MApN cu premierul Marcel Ciolacu.Discutiile au vizat situatia de securitate de la granita, conditiile de munca si de viata ale militarilor si despre nevoile de inzestrare ale Armatei cu tehnica militara moderna"Am…

- Ursula von der Leyen pune la punct Ungaria: 'Miliardele vor ramane inghețate pana cand vor fi indeplinite condițiile'Deși Ungaria a indeplinit condițiile de accesare a fondurilor de coeziune odata cu adoptarea noii legi privind reforma judiciara, exista preocupari suplimentare legate de faptul ca aproximativ…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos a declarat, intr-o intalnire cu jurnalistii romani la Strasbourg, ca premierul Marcel Ciolacu ar avea sanse mai mari sa preia sefia Consiliului, dat fiind ca, in cazul in care Comisia Europeana va fi condusa de un candidat din familia PPE, socialistii ar revendica…

- Forța Fermierilor a izbucnit. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, agricultorii spun ca „situația cu motorina romana este deja ridicola, iar epopeea dureaza de aproape un”. Mai mult de atit, fermierii spun ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare refuza sa comunice cu ei pe acest subiect.…