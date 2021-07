Franța: Antivaccin, anti-certificat sanitar, anti-Macron: cine face parte din galaxia opozanţilor Numarul lor a surprins autoritatile care se asteptau la un nivel de mobilizare apropiat de cel din weekend-ul precedent. Sâmbata, potrivit Ministerului de Interne, 161.000 de manifestanti, dintre care 11.000 la Paris, au marsaluit în toata Franta împotriva - între altele - obligativitatii certificatului sanitar. Cu 47.000 mai multi decât la prima manifestatie nationala, din 17 iulie, potrivit Liberation, citat de Rador.

