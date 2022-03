Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP cu referire Digi24.ro. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat o ora…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat, joi, suspendarea pasaportului de vaccinare impotriva coronavirusului la data de 14 martie, ceea ce i-a permite sarbului Novak Djokovici, care nu este imunizat, sa participe in mai la turneul de la Roland Garros, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Fii…

- Franta renunta la pasaportul de vaccinare COVID pentru a avea acces la locurile de desfasurare a evenimentelor, incepand cu data de 14 martie, cu o luna inainte de alegerile prezidentiale, a declarat premierul francez Jean Castex. De altfel, Franța a inceput deja sa relaxeze treptat protocoalele de…

Aproape un sfert (24,5%) din energia consumata in Romania, in anul de referința 2020, a provenit din surse regenerabile, mai mult decat state ca Spania, Italia și Franța. Situația apare intr-o o analiza Eurostat privitoare la ponderea energiei...

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi seara, la B1 TV, ca situația tensionata de la granița cu Ucraina joaca rolul unui catalizator pentru NATO. In acest acest sens ministrul a vorbit despre consolidarea flancului estic, dupa anul 2014. Ministrul de Externe a precizat ca din…

UEFA a anuntat, joi, ca restrictiile in vigoare in fiecare dintre tarile europene se vor aplica "in principiu" pentru echipele vizitatoare din Liga Campionilor, informeaza lequipe.fr, citat de news.ro. Chelsea, care trebuie sa se deplaseze la Lille, la 16 martie, ar putea fi sanctionata de…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv, duminica, printr-un vot final al deputatilor, proiectul de lege care instituie obligativitatea certificatului de vaccinare, pe care guvernul doreste sa-l implementeze cat mai repede in contextul noului val pandemic.

- Premierul Jean Castex a anunțat depunerea unui proiect de lege, prin care certificatul COVID se transforma in certificat de vaccinare. Accesul in restaurante, locuri publice și mijloace de transport in comun, pe distanțe lungi, va fi posibil doar cu pașaportul de vaccinare.