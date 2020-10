Franța a raportat peste 20.000 de cazuri de COVID-19 într-o singură zi Franța a inregistrat vineri un nou bilanț-record: 20.330 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Joi, autoritațile franceze au raportat 18.129 de cazuri, relateaza Hotnews.Este pentruprima data de la debutul pandemiei cand Franța a inregistrat un asemenea bilanțzilnic.Pana inprezent, in aceasta țara s-au inregistrat 691.977 de cazuri, iar 32.630 de oameniau murit din cauza COVID-19.Spitalele din regiunea Parisului functionau joi in sistem de urgenta, concediile personalului fiind anulate, iar operatiile ”neesentiale” anulate, in conditiile in care pacientii cu coronavirus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

