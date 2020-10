Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul antigripal este recomandat de specialiști inainte de fiecare sezon al gripei, in special anul acesta, in contextul pandemie de COVID-19, pentru a evita suprapunerea a doua infecții. Odata cu sezonul de toamna a inceput și campania de vaccinare antigripala. Aceasta nu este recomandata doar…

- Libertatea publica azi mai multe documente eliberate de spitale, la externare, unor pacienți cu forma ușoara de COVID-19, cu un preț care variaza de zeci de ori, totul fiind decontat de la Casa de Asigurari de Sanatate. Spitalele COVID sau suport COVID, care au zeci sau sute de oameni angajați, iși…

- Medicii romani trag un semnal de alarma cu privire la importanta vaccinarii antigripale la persoanele din categoriile de risc. Pe langa persoanele varstnice si cele cu boli cronice, copiii sub 5 ani fac si ei parte din grupa pacientilor care pot fi afectati sever de virusul gripal. Pentru protejarea…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care prevede prelungirea pana la sfarsitul anului a unor masuri care vizeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu impact „pozitiv” in limitarea raspandirii noului coronavirus, precum si acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si…

- Gripa sezoniera se va asocia cu COVID-19 si va fi o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei a declarat șeful DSU Raed Arafat, duminica seara. Acesta a recomandat vaccinarea antigripala, ca masura de precauție pentru persoanele vulnerabile.…

- Femeile insarcinate internate in spital cu coronavirus sunt mai puțin predispuse in a arata simptome, dar prezinta un risc mai mare de a fi plasate in terapie intensiva decat femeile neinsarcinate cu varste similare, arata un studiu, relateaza Hotnews.roAnaliza, care a cuprins 77 de studii realizate…

- Ziarul Unirea Raed Arafat despre vaccinarea antigripala: Sa inteleaga macar acum sa nu mai asculte de atacurile impotriva si sa se vaccineze. Vor urma doua luni dificile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri seara, ca urmatoarele doua luni vor fi „dificile”…

- Anul acesta, vaccinarea antigripala incepe luna viitoare si nu in octombrie, asa cum se intampla in anii precedenti. Autoritatile si specialistii spera ca astfel sa evite suprapunerea celor doua infectii - gripa si Covid 19.