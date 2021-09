Franklin Templeton, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume, investește în spațiul blockchain și criptomonede Managerul de active Franklin Templeton a declarat ca a strans 10 milioane de dolari pentru un fond de risc blockchain. Firma, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume, a declarat miercuri intr-un depozit la SEC ca iși propune sa stranga 20 de milioane de dolari in total pentru fondul sau de capital de risc comun, Franklin Templeton Blockchain Fund I, LP Este probabil ca fondul sa investeasca in startup-uri in spațiul blockchain și criptomoneda. Nu au fost furnizate alte detalii despre ceea ce va face fondul in depunere. Cele 20 de milioane de dolari alocate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

