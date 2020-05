Francis On My Mind lanseaza single-ul “Never Be The Same”

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cipriot a anuntat joi ca va acoperi costul vacantei pentru orice turist care va contracta noul coronavirus in Cipru, transmite CNBC. Autoritatile s-au angajat sa acopere costul cazarii, mancarii, bauturii si medicamentelor pentru calatorii testati pozitiv cu coronavirus dupa intrarea…

- Danemarca și-a deschis granițele pentru cuplurile care au fost separate de partenerii lor prin blocarea tarii in timpul pandemiei de COVID-19. Incepand de luni, cuplurile transfrontaliere care locuiesc in țarile nordice sau Germania pot vizita acum Danemarca. In prezent, regulile impun persoanelor sa-și…

- Aproximativ 4,6 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani erau angajate, in anul 2019, in sectorul utilitatilor publice din Uniunea Europeana (UE), adica 2,3% din totalul persoanelor angajate, iar Croatia (4,8%), Bulgaria (3,8%) si Romania (3,7%) sunt statele membre cu cea mai mare pondere a angajatilor,…

- Suedia are cea mai mare rata a mortalitații pe cap de locuitor in acest stadiu al epidemiei, potrivit unui tracker Financial Times care folosește o medie a deceselor noi din ultimele șapte zile. Astfel, in ultimele zile, Suedia a depașit Marea Britanie, Italia și Belgia. Autoritatile suedeze au mentinut…

- H&M este al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial și inregistreaza pierderi uriașe din cauza pandemiei de coronavirus. Vanzarile companiei au scazut cu 57% in perioada 1 martie – 6 mai, conform tabu.ro . La 30 aprilie, firma avea stocuri de bunuri nevandute de peste 41 miliarde de coroane…

- Toate meciurile din calificarile preliminariilor Euro 2020 de handbal feminin ramase de jucat au fost anulate, iar pe baza clasamentului final al editiei din 2018 la turneul final s-au calificat echipele Franta, Rusia, Olanda, Romania, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia,…

- Conform unei harti realizata de CNN, in Europa, restricțiile privind deplasarile sunt mentinute in numeroase tari, inclusiv in Franta, Marea Britanie, Romania, Ucraina, Rusia, Portugalia. Au fost anuntate planuri de relaxare a unor masuri in Cehia, Danemarca, Austria, Germania, Islanda, Italia, Norvegia,…

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…