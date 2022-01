Stiri pe aceeasi tema

- Primii doi favoriti ai turneului ATP de la Adelaide (Australia), francezul Gael Monfils si americanul John Isner, au fost eliminati in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 430.530 de dolari americani, conform Agerpres. Monfils, cap de serie numarul unu,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de cehoaica Barbora Krejcikova cu 6-1, 7-5, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sydney, dotat cu premii totale de 703.580 de dolari americani.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sydney, dotat cu premii totale de 703.580 de dolari, dupa ce a dispus de poloneza Magdalena Frech cu 6-2, 3-6, 6-4.

- Echipa naționala de tenis masculin a Canadei s-a calificat in premiera in finala turneului ATP Cup, care se desfașoara la Sydney, in Australia. Nord-americanii au invins reprezentativa similara a Rusiei in penultimul act cu scorul de 2-1.

- Primii trei favoriti ai turneului masculin de tenis de la Adelaide (Australia) s-au calificat vineri in semifinale, scrie AFP. Astfel, francezul Gael Monfils, principal favorit, a trecut in doua seturi, 6-4, 6-1, de americanul Tommy Paul (cap de serie nr. 6), rusul Karen Hacianov (favorit nr. 2)…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 119 WTA si cap de serie numarul 8, a pierdut, duminica, finala turneului de categorie WTA 125 la Limoges, anunța news.ro. Ea a fost invinsa, cu scorul de 6-2, 7-5, de belgianca Alison Van Uytvanck, locul 68 WTA si cap de serie numarul 2, dupa un meci care…

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Vera Zvonareva (Rusia) s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Angers (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 dolari. In semifinale, romanca si partenera sa au invins, in doua seturi,…

- Germanul Alexander Zverev (4 ATP) si americanul Frances Tiafoe (49 ATP) vor juca duminica finala turneului de tenis ATP 500 de la Viena (Austria), dotat cu premii totale de 1.837.190 de euro, confrom agerpres. In semifinalele de sambata, Zverev, favorit 2, l-a invins pe spaniolul Carlos Alcaraz (42…