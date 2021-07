Stiri pe aceeasi tema

- Americanii sunt interesați de usturoiul romanesc, cel de toamna! Dar nu cultura clasica pe care o cunoaștem cu toții, ci acel soi care dezvolta bulbii la capatul plantei.Cristian Lungu, cunoscut fermier din comuna Dascalu, județul Ilfov, a primit vizita unor agricultori de seama din Franța care și-au…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- La Primaria Sectorului 1 a avut loc ieri dupa amiaza prima ședința ”reunita”, la care au participat nu doar primarul, consilierii și societatea de salubritate, ci și reprezentanți ai instituțiilor statului, in incercarea de a gasi o soluție pentru rezolvarea ”crizei gunoaielor din sectorul 1” declanșata…

- Imi aduc aminte bucuria și entuziasmul pe care mi le-au starnit prima carte citita in limba engleza. Asta se intampla destul de tarziu, abia in primul an de facultate. De ce? Copilarisem intr-un oraș de provincie, iar acolo nu se gaseau carți in limbi straine. Trebuia, așadar, sa ma mulțumesc cu traduceri…

- Parisul și-a propus sa-i faca pe birocrații și diplomații europeni sa ia lecții de franceza. Administrația Macron intenționeaza ca toate reuniunile desfașurate la Bruxelles sa aiba loc in limba...

- Intalniri, dezbateri sau note – toate in limba franceza. Uitați de „engleza euro”: cu șapte luni inainte de a prelua președinția rotativa a Consiliului UE, guvernul francez analizeaza planurile de a promova viguros “la langue de Moliere”. Diplomații francezi au declarat ca toate ședințele cheie ale…

- La Colegiul Național „Petru Rareș" a avut loc vineri, 21 mai, un eveniment deosebit: acordarea Certificatelor de limba germana Deutsches Sprachdiplom (DSD) II elevilor care, in luna noiembrie 2020, au participat la examenul amintit.Este vorba de 19 candidați care au promovat acest ...

- Învațarea unei limbi straine este o opțiune evidenta ca sa îți extinzi orizonturile, pentru a cunoaște o alta cultura și țara. Daca îți plac Tolstoi și Dostoievski, învața limba rusa. Daca aveți de gând sa locuiți în Bangkok, învațați thailandeza. Stapânirea…