Francezii reduc bugetul pentru masa de Crăciun: mai puțină șampanie și foie gras Mesele francezilor vor fi mai sarace, in acest an, de Craciun, pe fondul inflației. Comercianții spun ca vanzarile de șampanie și foie gras s-au redus cu peste 10%, fața de anul trecut. Daca pana acum vanzarile de Craciun pentru produsele specifice aceste perioade au fost mai degraba modeste, in acest weekend comercianții mizeaza pe o creștere spectaculoasa. De altfel, potrivit sondajelor, undeva la 46% dintre francezi așteapta pana in ultimul weekend pentru a-și finaliza cumparaturile de sfarșit de an. Așa ca sambata, duminica și luni toata lumea spera sa atinga varfuri de vanzari, dupa ce și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

