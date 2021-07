Francezii continuă să protesteze împotriva vaccinării anti-COVID-19 Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Franța, sambata, pentru a protesta impotriva permisului de sanatate pe care autoritațile franceze l-a impus pentru participarea la evenimente culturale și impotriva vaccinarii obligatorii a persoanelor din anumite domenii de activitate, relateaza Euronews. Este al doilea weekend consecutiv in care mii de oameni ies in strada impotriva deciziilor luate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

