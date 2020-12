Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Terre des hommes a incheiat oficial un proiect care a avut scopul de a imbunatați infrastructura de educație din zona rurala a județului Bacau și de a crea școli mai sigure și primitoare pentru 11.000 de elevi. Proiectul s-a incheiat printr-o conferința online, la care au luat parte profesori…

- In perioada 14-16 decembrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Verificarile respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem integrat…

- Potrivit economica.net, cunoscutul antreprenor Dorinel Umbrarescu se afla pe primul loc intr-o clasificare facuta de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in funcție de progresele din șantierele de autostrazi. Acesta este urmat in topul constructorilor de autostrazi de…

- La Casa memoriala „Martin Benedict” din satul Galbeni (comuna Nicolae Balcescu) a fost amenajata și in acest an „Ieslea de Craciun”, in care este intruchipata scena biblica a nașterii Domnului Iisus Hristos. Organizatorii ei au ținut cont de perioada sanitara pe care o parcurgem, pandemia de Covid-19,…

- Recent, Sala de Atletism din Bacau a gazduit una dintre competițiile atletice clasice pentru juniori din aceasta perioada de final a anului: Cupa 1 Decembrie. Organizata de DJTS Bacau și de Asociația Județeana de Atletism, intrecerea a reunit la start 170 de sportivi, programul fiind intocmit astfel…

- De fiecare data, cand se apropie alegerile, desi vocea ratiunii ma avertizeaza sa nu-mi repet greseala, am totusi un mic si naiv sentiment al asteptarii a ceva care sa aduca a salvare providentiala. Sigur, e o iluzie la care contribuie si gustul meu pentru spectacol. Adevarul este ca sper mereu sa se…

- R: Ne mai despart doar cateva ore de finish-ul campaniei electorale! Cum priviți acest lucru? I.M: Nu este un finish, nu ne-am considerat in campanie electorala ci intr-o continuare fireasca a prezenței noastre in mijlocul oamenilor. Atat eu cat și Sergiu suntem oameni de afaceri ce iși desfașoara activitatea…

- La invitația senatorului liberal Daniel Fenechiu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat cateva comune din județul Bacau, unde a stat de vorba cu fermierii. PNL dezvolta programe pentru agricultura și incurajeaza asocierea și, in premiera pentru Romania, fermierii vor participa la negocierile…