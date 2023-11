Foxconn, furnizor major al Apple, a obţinut o creştere peste aşteptări a profitului în trimestrul trei, de 11,27% Iata rezultatele Foxconn pentru trimestrul incheiat in septembrie, fata de estimarile consensului LSEG: Venituri: 1.543 miliarde dolari noi taiwanezi (47,71 miliarde dolari), fata de 1.559 miliarde dolari taiwanezi estimate. Profit net: 43,12 miliarde de dolari americani, fata de cel de 35,078 miliarde de dolari americani estimat de analisti. Firma taiwaneza a raportat ca veniturile din exploatare au scazut cu 11,64% fata de un an in urma, la 1.543 miliarde de dolari taiwanezi, in timp ce profitul net a crescut cu 11,27% fata de un an in urma, la 43,13 miliarde dolari taiwanezi, depasind asteptarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a scazut la aproximativ 82 de dolari pe baril, de la cel mai mare nivel din 2023 atins in septembrie, de aproape de 98 de dolari. Preocuparea cu privire la cresterea economica si cerere a exercitat presiuni asupra preturilor, in pofida sprijinului din partea OPEC si a aliatilor…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,14 dolari, sau cu 2,6%, pana la 79,47 dolari pe baril. Pretul titeiului american a pierdut 2,12 dolari, sau 2,7%, pana la 75,25 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au atins cel mai scazut nivel de la jumatatea lunii iulie. ”Piata este in…

- Iata cum a evoluat compania in trimestrul al treilea: Castig pe actiune: 10 centi fata de 12 centi asteptati de LSEG, firma de analiza cunoscuta anterior ca Refinitiv. Venituri: 9,29 miliarde de dolari fata de 9,52 miliarde de dolari asteptate de LSEG. Veniturile Uber au crescut cu 11% fata de acelasi…

- O companie a grupului Tata va incepe sa produca iPhone-uri in India pentru pietele interne si globale, a anuntat ministrul adjunct pentru Tehnologia Informatiei Rajeev Chandrasekhar, pe platforma de socializare X. Consiliul de administratie al Wistron a aprobat vanzarea Wistron InfoComm Manufacturing…

- Creantele in dolari americani au crescut cu 0,8%, pana la 6.576 miliarde de dolari in al doilea trimestru, dar au scazut cu 1% fata de anul precedent. Ponderea monedei euro a crescut usor in ultimele trei luni, pana la 19,9%, in trimestrul al doilea, de la 19,8%. Creantele in euro au crescut cu 1% in…

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei. “Astazi la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, si Jonathan Wilkinson, ministrul canadian…

- Ca rezultat al unui defect care ar putea duce la craparea componentelor motorului, pe care RTX l-a descris pentru prima data in iulie, compania estimeaza acum ca va scoate 600 pana la 700 de motoare de pe avioane pentru inspectii si va consemna un cost de 3 miliarde de dolari in trimestrul al treilea…

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…