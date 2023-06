Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au spus oficiali ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au transmis oficialii ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian. Șeful programului de asistența…

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au spus oficiali ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian.

- Aproximativ 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundații de pe ambele maluri ale raului Nipru dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au declarat oficialii ucraineni, potrivit The Guardian. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca „nu are inca dovezi clare cu privire la ceea ce…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat distrugerea barajului de langa Herson și a criticat Federația Rusa pentru ca țintește asupra infrastructurii de importanța majora.„Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kahovka in aceasta dimineața. Țintirea de catre Rusia a infrastructurii…

- O suta cincizeci de tone de ulei de motor s-au deversat marti in fluviul Nipru in urma distrugerii barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, a anuntat Kievul, atentionand impotriva unui impact negativ asupra mediului, informeaza AFP, conform Agerpres."Exista de asemenea riscul…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…