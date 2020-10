FOTO/VIDEO: Polițiștii din Alba au verificat purtarea măștilor pe stradă. Controale și la firme și la transportatori Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 293 de persoane care nu purtau sau purtau necorespunzator masca […] Citește FOTO/VIDEO: Polițiștii din Alba au verificat purtarea maștilor pe strada. Controale și la firme și la transportatori in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

