Stiri pe aceeasi tema

- PAȘTE 2023: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Lumina Sfanta va fi adusa la Alba Iulia, sambata seara. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Cel care se ocupa de aducerea acesteia in Romania este parintele…

- In fiecare an, lumina sfanta de la Ierusalim ajunge la credincioșii din toata lumea. Enoriașii se strang in numar mare in fața bisericii unde canta in cor „Hristos a inviat”, iar apoi, la miezul nopții merg sa ia lumina. Iata ce trebuie sa faci cu lumanarea de Iniviere dupa ce ai ajuns acasa.

- Atenție la asigurarea locuinței cand plecați la Slujba de Inviere! Nu lasați hoții sa va strice Sarbatorile! Nu va lasați pacaliți de … magia infractorilor! Sunt cateva din recomandarile facute de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava celor peste 500 de suceveni cu care au interacționat…

- Astazi, 9 aprilie 2023, este ziua in care catolicii sarbatoresc Paștele, iar ortodocșii Floriile. Presedintele Klaus Iohannis a participat sambata seara, impreuna cu sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu.

- Credincioșii romano-catolici din Campina au participat sambata seara la slujba de Inviere și au primit Lumina Sfanta a Invierii la Biserica ”Sf. Anton de Padova”, din municipiu. Slujba de Inviere oficiata de parintele paroh Claudiu Cojan a inceput cu Sfanta Liturghie și a continuat cu binecuvantarea…

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- FOTO VIDEO| Paște 2023: Slujba de Inviere de la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia FOTO VIDEO| Paște 2023: Slujba de Inviere de la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia In noaptea aceasta, de sambata spre duminica, credincioșii romano-catolici vor lua parte…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se pregatesc deja pentru aceasta sarbatoare importanta a anului. Un lucru important pentru slujba de Inviere este imbracamintea. Credincioșii ortodocși ar trebui sa fie atenți la hainele pe care le poarta in aceasta noapte. Iata cum trebuie sa te imbraci…