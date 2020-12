Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna, in acest an, vor fi extrem de diferite fața de cum le știm. Oamenii legii vor lua la puricat cabanele din zona de munte, in special. Iar daca gasesc oameni chefuind, care nu sunt din aceeași familie, se lasa cu amenzi. Mai mult, petrecerea poate fi oprita de tot și participanții…

- Cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, autoritațile din Bistrița-Nasaud au organizat o ceremonie in Piața Petru Rareș din municipiului Bistrița, cinstind astfel memoria victimelor Revolutiei Romane. La evenimentul organizat la Monumentul Revoluției au luat parte prefectul și…

- Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a fost confirmat vineri cu COVID-19, dupa ce in cursul serii precedente a prezentat simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, potrivit anuntului facut de acesta pe pagina sa de socializare. Citește și: Economistul-șef BNR propune taierea salariilor…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, social-democratul Ionel Arsene, susține intr-un comunicat de presa ca tragedia de la Spitalul județean putea fi evitata ”daca liderii PNL ar fi fost maleabili la propunerile și masurile luate de catre PSD in domeniul sanatații”. Zona crepusculara DAMBOVIȚA!…

- Consiliul Județean s-a constituit luni, in urma ceremoniei de depunere a juramantului de credința. Președintele CJ BN a prezentat pe scurt ”viziunea” pentru urmatorul mandat. Mai exact, racordare la gaz, apa și canalizare și drumuri bune! Președintele CJ BN și cei 30 de consilieri județeni au depus…

- Sarbatorita anual pe data de 25 octombrie, Ziua Armatei Romaniei a fost marcata și la Bistrița, printr-o ceremonie militara organizata de Brigada 81 Mecanizata ”General GRIGORE BALAN”. Ceremonia s-a desfașurat la Monumentul Eroilor din municipiul Bistrița și a inceput cu acordarea onorului militar și…

- Dupa o pauza de campanie, timp in care subprefectul mai mult absent decat prezent a indeplinit atribuțiile de prefect, Stelian Dolha se intoarce la Instituția Prefectului. Acesta a fost numit intr-o ședința de Guvern, din prima zi din octombrie. Stelian Dolha pare sa-și fi asigurat postul inainte de…

- Alianta USR-PLUS nu va avea reprezentanti în noul Consiliu Judetean Bistrita-Nasaud, singurele formatiuni care au trecut pragul electoral fiind "Alianta pentru Bistrita-Nasaud" (PSD-ALDE-Pro România-UDMR), PNL si PMP, potrivit rezultatelor finale comunicate marti de Biroul Electoral…