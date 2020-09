Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu vine cu un mesaj clar in prima zi de școala. Parinții din Romania trebuie sa iși trimita copiii la școala, optand pentru varianta școlarizarii online doar acolo unde ea este absolut necesara."Succes in prima zi de școala! Vreau sa impartașesc cu voi cateva idei…

- Prima zi de școala a inceput cu proteste in localitatea Suplai, comuna Zagra, zeci de parinți fiind nemulțumiți de faptul ca elevii claselor V-VIII sunt nevoiți sa mearga la școala in unitați de invațamant din alte localitați invecinate. Astfel, luni dimineața, zeci parinți s-au adunat in fața unitații…

- Pariții vor fi nevoiți sa acorde o deosebita atenție starii de sanatate a micuților, inainte de a-i trimite la școala. Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a explicat ce semne ar trebui urmarite.

- Inceputul anului școlar 2020-2021 in Spania provoaca ingrijorare in randul parinților, dar și dezbateri aprinse. De teama contaminarii cu noul coronavirus a copiilor, unii dintre parinți iau in considerare școala la domiciliu, relateaza site-ul educatieprivata.ro și libertatea.

- Pentru revenirea la cursuri in aceasta toamna, majoritatea parinților romani prefera scenariul cursurilor fața in fața, pe care il considera cel mai potrivit. Mai exact, 55% dintre parinții care au raspuns studiului, prefera revenirea fizica a elevilor in clase din 14 septembrie. Cursurile fața in fața…

- Sunt mii de copii care au nevoie de ajutor la fiecare inceput de an școlar. Parinții nu au bani de haine și rechizite noi. In ajutorul copiilor din Valcea a venit un politist, care a inițiat campania "Vreau la școala - Ghiozdanelul copiilor fara copilarie".

- Medicul de familie Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societații Naționale de Medicina Familiei, a atras atenția in emisiunea Adriana Nedelea la FIX asupra pericolelor care ar putea fi din septembrie, cand copiii se vor duce din nou la școala și a explicat de ce este extrem de important ca la orice…

- Ministerul Sanatații a decis sa renunțe la procedura prin care copiilor li s-ar fi luat temperatura la intrare in școala și ar fi intrebați cum se simt. Astfel, școala incepe fara triaj epidemiologic.