Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la ultimul nivel al unui bloc din Bucuresti, situat pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, spune ca incendiuls se manifesta cu degajare mare de fum dar si cu flacara puternica in interior.Acesta…

- Un scandal monstru a avut loc, marți seara, la o terasa din centrul Timișoarei. Mai mulți romi s-au luat la bataie, aruncand cu sticle și scaune. A intervenit de urgența Poliția. Incidentul a avut loc in jurul orei 22.30, mai mulți romi fiind implicați in scandal. Ei au inceput sa arunce cu scaunele…

- Oamenii au fost evacuați dupa ce la Complexul Therme Bucuresti s-a activat alarma de incendiu, potrivit unor martori. Contactați de Libertatea reprezentanții ISU au spus ca nu au fost solicitați, iar ulterior complexul a confirmat incidentul și a precizat ca „s-a inregistrat o supraincalzire la un echipament”.Complexul…

- Șase mașini au fost implicate vineri dupa-amiaza intr-un accident pe Centura Bacaului. Șase persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital cu rani serioase. Accident rutier a avut loc la intrare pe Autostrada A7, pe Centura Bacaului. In total, 11 persoane se aflau in mașinile lovite…

- 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Din primele informații, flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina,…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…