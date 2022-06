Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare nowcasting de furtuna ce a vizat municipiul Bucuresti a fost emisa marți dupa-amiaza de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii au extins avertizarea de vreme severa pentru municipiul București și au emis un cod roșu de furtuna, valabil pana la ore mai tarzii. Au fost semnalate…

- Furtuna cu ploaie torențiala, vant puternic și grindina de dimensiuni medii a dat traficul peste cap in București și a intarziat sau chiar a forțat devierea unor zboruri care trebuiau sa aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni.

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…

- ISU Giurgiu intervine luni dimineata pentru degajarea de copaci cazuti pe cablurile electrice, pe carosabil si pe autoturisme in mai multe localitati din judet si pentru scoaterea apei din curti si de pe strazi in municipiul Giurgiu in urma ploilor abundente si a vijeliilor de cod portocaliu. Fii…

- Judetul Constanta s a aflat pana in aceasta dimineata sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Conform meteorologilor erau asteptate frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului si vijelii cu viteze in general de 55...75 km h , precum si grindina,…

- Mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic in Capitala, duminica seara, iar Inspectoratul pentru SItuații de Urgența a intervenit pentru indepartarea acestora, potrivit Agerpres . In județul Ilfov a fost semnalata grindina. Potrivit ISUBIF, pe strada Caramidarii de Jos si pe Soseaua Oltenitei…

- O furtuna puternica a facut prapad in Bucuresti, dupa ce mai multe strazi si bulevarde au fost inundate, iar acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant. Mai multe strazi si bulevarde din Bucuresti au fost inundate, in aceasta seara, dupa ce o furtuna puternica a lovit mai multe zone din Capitala.…

