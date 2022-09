Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți marți, 30 august. Benzina se ieftinește cu 5 bani, iar motorina se scumpește cu 29 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,71 lei, iar unul de motorina 27,74 lei.

- Parcul „Lunca Argeșului” a vibrat, aseara, la cele doua evenimente dedicate copiilor: concertul educativ al Filarmonicii Pitești și spectacolul Centrului Cultural „Hello, Summer!” Muzica, dans și, mai ales, sute de copii incantați, alaturi de familiile lor, au animat Parcul „Lunca Argeșului” in seara…

- Mult mai multa lume decat anul trecut se afla la festivalul Summer Well in acest weekend. Evident, nu mai sunt restricțiile. Sa nu uitam ca bilete nu se mai gasesc de multa vreme, chiar pe rețelele de socializare mulți, care s-au „trezit” mai tarziu, cautau vineri sa cumpere bilete de la persoane care…

- ldquo;Seri de teatru si muzica la Pontul Euxin", editia a IV a este un proiect organizat de Asociatia culturala pentru tineret si copii Art Theatre, in colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanta, Facultatea de Arte, si finantat de Primaria Municipiului Constanta. Potrivit organizatorilor, proiectul…

- Si in acest weekend pe raza intregului judet se desfasoara o serie de evenimente cultural – artistice, religioase si manifestari publice care vor aduce impreuna un numar important de persoane. Peste 200 de politisti si jandarmi sunt mobilizati zilnic pentru ca aceste evenimente sa se desfasoare fara…

- Decizia fara precedent luata de Mitropolia Moldovei și Bucovinei condusa de mitropolitul Teofan potrivit careia nunțile pot avea loc și in post a scandalizat intreaga societate romaneasca și a demonstrat totodata ca agenda mai marilor Bisericii Ortodoxe Romane nu mai are nimic comun cu smerenia, credința…

- Nivelul preturilor pentru bunuri de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia, Romania si Bulgaria, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). La polul opus, cele mai mari prețuri s-au inregistrat…

- Mai sunt cateva zile pana la minivacanța de Rusalii. Daca unii și-au planificat din timp și s-au gandit unde iși vor petrece weekend-ul prelungit care urmeaza, alții nu s-au decis unde vor merge sa se distreze si relaxeze, și cauta inca oferte pentru cele trei zile libere.