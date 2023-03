Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana anunta, marti, destructurarea celei mai mari grupari implicate in deturnarea de precursori si productia de metamfetamina din Europa. Gruparea, monitorizata inca din mai 2022, era formata din cetateni romani si straini si a vandut aproape 169 de milioane de comprimate in strainatate. ”In…

- In perioada mai 2022 martie a.c., politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au destructurat o grupare infractionala, specializata in scoaterea din circuitul civil a precursorilor de droguri de mare…

- CARAȘ-SEVERIN – Perchezițiile prezentate de autoritați zilele trecute au avut ca rezultate o serie de arestari in mai multe județe, dar și identificarea unui numar impresionant de dosare, fiind ridicare arme, droguri și sume importante de bani! DIICOT prezenta rezultatele celor 85 de percheziții pentru…

- In urma desfașurarii cercetarilor, procurorii DIICOT au descoperit ca, in anul 2021, a fost constituit, un grup infracțional organizat, format din cetațeni romani, in scopul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți, in vederea obținerii in mod facil a unor sume importante de bani.Cum operau romanii…

- Fostul sef al DIICOT Codrut Olaru se pensioneaza. El are la 49 de ani si este procuror militar la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul "privind eliberarea din functia de procuror…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant, de Craciun, cu un kilogram de cocaina din Belgia, informeaza Agerpres. „La data de 25 decembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala anunta marti retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.…