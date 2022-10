FOTO/VIDEO. Câteva mii de protestatari în Piața Victoriei, la manifestația organizată de AUR Cateva mii de participanți la manifestația organizata de AUR protesteaza in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii s-au adunat dupa ora 12.00 in Piața Universitații și au pornit apoi in marș spre Piața Victoriei, unde conform programului anunțat de organizatori, vor ramane pana in jurul orei 23.00. Autoritațile estimeaza ca la protest participa aproximativ 3.000 de […] The post FOTO/VIDEO. Cateva mii de protestatari in Piața Victoriei, la manifestația organizata de AUR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- UPDATE Participanții la protestul organizat de AUR au blocat carosabilul pe Bd. Gheorghe Magheru si și marșaluiesc spre Piața Victoriei, insoțiți de jandarmi. Traficul rutier este oprit. Organizatorii estimeaza ca la protest participa aproximativ 5.000 de persoane. Sute de protestatari participa,…

- Sute de protestatari participa, duminica, la manifestația organizata de AUR in centrul Capitalei. Deși organizatorii nu au autorizație, manifestanții care s-au strans in Piața Universitații vor pleca in marș spre Piața Victoriei unde și-au propus sa ramana pana la miezul nopții, dupa cum au anunțat…

- Protestul organizat de AUR va incepe duminica, de la ora 14.00, in Piața Universitații din Capitala și se va incheia, in noaptea de duminica spre luni, la ora 24.00, in Piața Victoriei, dupa cum au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentanții formațiunii politice. Potrivit programului anunțat…

