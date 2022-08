FOTO/VIDEO: Accident mortal în Jelna! O persoană a murit, alte trei rănite Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp in Jelna. O persoana a murit, alte trei ranite. Un apel la 112 anunța un grav accident in Jelna. DIn primele informații, doua autoturisme au colizxionat frontal. S-au deplasat echipaje ale SAJ BN, ISU BN și IPJ BN. Din cele patru victime gasite la locul intervenției, una era decedata. „La fata locului echipajele au gasit patru victime, din care o victima cu leziuni incompatibile cu viața-decedata. Au fost gasite doua victime de cod galben, de sex masculin, circa 28 ani. O victima cod galben, de sex Masculin, de cca 55 ani. In acest moment,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

