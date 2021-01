Fotoreportaj: Iarna de iarna in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comandamentului de iarna au precizat ca de la ora 21.00 ninge in zona Baneasa. In Topraisar, Harsova, Cuza Voda si Tariverde este lapovita.Nu sunt depuneri de zapada mai mari de 2 centimetri.Avem iesite in patrulare sase autoutilitare pentru a monitoriza starea carosabilului, mai precizeaza…

- Drumul Național 22D este blocat circulației din cauza unui accident rutier produs in apropierea localitații Horia, din județul Tulcea. Șoseaua este acoperita cu zapada framantata, amestecata cu material antiderapant, potrivit Agerpres. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanța anunța…

- Fostul director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta Adrian Gambuteanu a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta pentru abuz in serviciu si luare de mita, intr-un dosar cu un prejudiciu de aproape 60 de milioane de lei. El ar fi facut plati catre firme agreate si…

- Cu doar cateva zile inainte de sarbatorile de Craciun și Revelion, rata de infectare cu noul coronavirus este ingrijoratoare in unele localitați. Printre acestea, se numara Hemeiuș, cu o rata de 7,41, Rachitoasa cu 6,88, Odobești cu 4,38, Letea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Echipele Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta au intervenit toata noaptea pe tronsoanele de drumuri judetene afectate de fenomenele meteo. In acest moment, in judeteul Constanta nu sunt drumuri blocate, insa, se circula cu dificultate in anumite zone.Echipele de interventie ale Regiei…

- Dan Iulian Marin, seful sectiei Topraisar din cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri ar urma sa preia conducerea institutiei Potrivit ultimei declaratii de avere depuse la inceputul acestui an,Marin detine 1 2 dintr un teren forestier si un autoturism, an de fabricatie din 2005Dan Iulian…

- Stratul de zapada in zona montana Ranca este, sambata dimineata, de aproximativ 8 centimetri in decor, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu intervenind permanent cu sase utilaje si material antiderapant. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent…

- Meteorologii au emis o INFORMARE METEOROLOGICA ce vizeaza și județul Dambovița The post ULTIMA ORA: Iarna iși intra in drepturi.Este vizat și județul Dambovița first appeared on Partener TV .