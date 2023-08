Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Taureni a imbracat haine de sarbatoare, intre 18 și 19 august, cu prilejul celei de-a doua ediții a Festivalului Campiei Mureșene, eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Campia Transilvaniei", Primaria Comunei Taureni și Consiliul Județean Mureș, care tinde sa devina…

- Noul prefect al județului Mureș, Ciprian Dobre, și noul subprefect Vasile Liviu Oprea au depus vineri, 4 august, juramantul de investire in funcție. Numirea celor doi a fost facuta joi, 3 august, de catre premierul Romaniei, Ion-Marcel Ciolacu, și a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea…

- Pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi va transmite luni, 4 august, de la ora 9.00, ceremonia de investire in funcția de prefect al județului Mureș a lui Ciprian Dobre și in funcția de subprefect al județului Mureș a lui Vasile Liviu Oprea. Evenimentul va avea loc in Sala Mica a Palatului Administrativ…

- Ciprian Dobre a fost investit in funcția de prefect al județului Mureș iar Vasile Liviu Oprea in funcția de subprefect al județului Mureș. Evenimentul a avut loc vineri 4 august, de la ora 09:00, la Sala Mica a Palatului Administrativ din Targu Mureș. Ceremonia s-a desfașurat online, live cu Ministerul…

- Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului Romaniei, a anunțat joi, 3 august 2023, ca au fost adoptate doua hotarari de guvern prin care Ciprian Dobre a fost numit prefect al judetului Mures, iar Vasile Oprea a fost numit suprefect al judetului Mures, in timp ce Lucian Demezzo in pozitia de…

- Avocatul liberal Ciprian Dobre a fost numit joi, 3 august, prin Hotarare de Guvern, in funcția de prefect al județului Mureș. In aceeași ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe medicul veterinar Vasile Oprea (PSD) in funcția de subprefect al județului Mureș. Ciprian Dobre este licențiat…

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a postat pe pagina sa oficiala de Facebook primele imagini de pe șantierul magistralei de apa Luduș – Grebenișu de Campie. Lucrarile se deruleaza in cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Mureș, in perioada 2014-2020…

