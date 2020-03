Fotografiile care îți arată că în mijlocul pandemiei de coronavirus nu ne-am pierdut umanitatea Noul coronavirus a declanșat o criza la nivel mondial pe toate planurile: sanatate, transport, turism, economie. In mijlocul calvarului insa, oamenii nu uita sa fie buni unii cu alții. Zilele acestea, știrile nu sunt mereu tocmai fericite. Spre exemplu, in Romania un barbat suspect de coronavirus a fugit din spitalul „Matei Balș” din București , pe cand un roman care știa ca este infectat cu coronavirus s-a intors cu avionul din Spania, in care a calatorit alaturi de 60 de pasageri . Din mocirla de negativitate care vine cu pandemia de coronavirus, exista insa și vești bune. De exemplu, mai mulți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman care avea un certificat medical eliberat de autoritațile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) a ignorat toate recomandarile și s-a imbarcat intr-un avion spre București. In aeronava erau aproape 60 de persoane, potrivit hotnews. Persoana venea de la Madrid…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti atrage atenția ca numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus ar putea sa creasca semnificativ, ajungand chiar la cateva sute.

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus. Aceste masuri vor ramane in vigoare pana la o noua not...

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Al 14-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, astazi, la o femeie de 42 de ani din Bucuresti, informeaza Grupul de Comunicate Strategica. Pacienta este contact apropiat al barbatului de 49 de ani, tot din Bucuresti, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri, precizeaza sursa citata. Femeia…

- ”Este vorba dspre un singur caz, pacientul nu este simptomatic. Este un test pozitiv, asta ineamna ca el trebuie sa fie transportat la spital. un echopaj cu izoleta a plecat deja spre Gorj și il a transporta pe pacient in siguranța la Matei Balș. In preajma acestuia mai sunt șapre persoane ale caror…

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simțea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul „Matei Bals” pentru investigatii amanuntite.Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…