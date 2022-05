Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetita lui si a Georginei Rodriguez, dupa ce cuplul a trecut recent printr-o adevarata tragedie, fratele geaman al micutei murind la nastere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa si a transmis un mesaj emotionant.

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetița lui și a Georginei Rodriguez, dupa ce fratele geaman al micuței a murit la naștere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa și a transmis un mesaj emoționant. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au trecut recent printr-o adevarata…

- Cristiano Ronaldo a anunțat, pe Twitter, ca fiul sau nou-nascut a murit. Starul lui Manchester United aștepta gemeni, cu partenera sa Georgina Rodriguez. O declarație a cuplului a confirmat, luni, decesul bebelușului. Fiul nou-nascut al lui Cristiano Ronaldo a murit, potrivit unui anunț postat luni…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca unul dintre gemenii sai nou nascuti a murit in timpul nasterii, lasandu i pe el si pe iubita sa, Georgina Rodriguez, cu "cea mai mare durere pe care o poate simti orice parinte".Fiul nou nascut al lui Cristiano Ronaldo a murit, potrivit unui anunt postat luni, 18 aprilie,…

- Adda, diagnostic greșit din partea medicilor. De ce boala sufera In ultimul an și jumatate, Adda a urmat o dieta stricta și tratament impotriva intoleranței la histamina. O boala rara, diagnostic primit din partea medicilor, despre care a aflat ca a fost eronat. In urma unor analize mai amanunțite,…

- Simona Gherghe are COVID. Cum se simte vedeta Simona Gherghe a petrecut Ziua Indragostiților in izolare. S-a infectat cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de vedeta, pe rețelele de socializare. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Simona Gherghe | TV HOST (@simgherghe) „Ca…

- Ramona Pauleanu a ajuns din nou la spital cu fiul sau de doar cateva luni. Prezentatoarea Meteo de la PRO TV a nascut prematur gemeni, o fetița și un baiat. Fiul jurnalistei a stat internat in spital timp de șase luni din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat.Ramona Pauleanu a nascut prematur…

- Cristiano Ronaldo a fost certat "pe romanește" de un roman care a observat un detaliu aparent nesemnificativ dintr-o postare de-ale sale de pe platforma Instagram. Portughezul a postat o imagine din casa, in care era in pat alaturi de partenera sa de viața și de copii lor, intr-o mare de zambete.