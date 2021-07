Fotografie rară cu soțul Juliei Roberts! Perechea a aniversat 19 ani de mariaj Julia Roberts (53 de ani) și soțul ei, regizorul Daniel Moder (52 de ani), au aniversat pe 4 iulie 2021, 19 ani de mariaj. Cuplul are impreuna trei copii, o fiica și doi fii, gemenii Hazel și Phinnaeus (16 ani) și mezinul, Henry (14 ani). Pe actual ei soț, Julia l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, cand inca forma un cuplu cu actorul Benjamin Bratt. La vremea aceea, Daniel era casatorit cu make-up artista Vera Steimberg. Fotografie rara cu soțul Juliei Roberts! Perechea a aniversat 19 ani de mariaj Dupa divorțul producatorului, pe 4 iulie 2002, Daniel și Julia s-au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

