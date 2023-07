FOTO: Zone de socializare cu locuri pentru petrecerea timpului liber, spații verzi și oglinzi de apă, la Aiud. Cum vor arăta FOTO: Zone de socializare cu locuri pentru petrecerea timpului liber, spații verzi și oglinzi de apa, la Aiud. Cum vor arata Administrația locala din Aiud vrea sa transforme trei amplasamente din municipiu in zone de relaxare și petrecere a timpului liber. Investiția ar urma sa se ridice la peste 48,6 milioane de lei, cu TVA inclus. Consilierii locali din Aiud au aprobat, la sfarșitul lunii trecute, documentația tehnico-economica faza DALI, indicatorii tehnico-economici și devizul general total […] Citește FOTO: Zone de socializare cu locuri pentru petrecerea timpului liber, spații verzi și oglinzi… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

