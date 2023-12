Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul sarbatorii Sfantului Ierarh Nicolae, marți, 5 decembrie 2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, s-a desfașurat cea de-a doua ediție a Proiectului socio-educațional Ghetuțele lui Moș Nicolae, in prezența Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, la Editura Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, a aparut calendarul creștin ortodox pentru anul 2024, in cinci variante: tip foaie de perete, tip agenda de buzunar (carnețel), de perete cu spira metalica, de birou – format mare, de birou…

- In acest moment ninge abundent in zona montana a judetului Vrancea, in timp ce in restul județului ninsoarea alterneaza cu momente de lapovița. Imaginile surprinse in urma cu puțin timp la Vintileasca, cu strat de zapada de peste 10 cm, redau un peisaj de iarna autentica. Este primul episod de iarna…

- Parintele Cristi-Daniel Ilie, paroh al Parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul Focșani, a fost inmormantat vineri, 17 noiembrie 2023, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in biserica „Sfinții Parinți Ioachim și Ana” a parohiei unde a slujit in ultimii aproape 9 ani. Slujba de prohodire a fost savarșita…

- In data de 1 octombrie 2023, cand a fost marcata Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, doua parohii din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei au organizat acțiuni care au venit in intampinarea nevoilor fizice și sufletești ale mai multor batrani, pentru a le oferi alinare și speranța. Membrii Centrului…

- In Duminica dupa Inalțarea Sfintei Cruci, 17 septembrie 2023, biserica din satul Mesteacanu, cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae”, filie a Parohiei vrancene Viișoara, a fost tarnosita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Slujba de sfințire a lacașului de cult a fost…