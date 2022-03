CSM Focșani 2007 – ACS Sport Plus Braila 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-20) In primul joc al play-off-ului Seriei Est a Campionatului Național de Volei al Diviziei A2, in Sala LPS Focșani, sambata, 12 martie, de la ora 14:00 CSM Focșani 2007 a intalnit pe ACS Sport Plus Braila. In meciurile din sezonul regulat, […] Articolul FOTO: Volei, Divizia A2 – Victorie focșaneana in primul joc din play-off! apare prima data in Monitorul de Vrancea .