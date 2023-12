Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia partida consecutiva disputata in „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj a invins Știința Bacau, scor 3-0 (25-17, 25-14, 25-17), intr-un meci contand pentru etapa a IX-a a Diviziei A1 la volei feminin. Venita dupa decepția din grupele Ligii Campionilor, surpriza neplacuta cu Prometey Dnipro,…

- CSM Volei Alba Blaj anunța ca, incepand de sambata, 25 noiembrie 2023, odata cu meciul Volei Alba Blaj – CSM Constanța, care se va disputa de la ora 18:00, biletele gratuite pentru elevi nu vor mai fi acordate prin intermediul școlilor, ele putand fi ridicate de la casa de bilete Alba Blaj Arena, pe…

- Volei Alba Blaj, infrangere dramatica in fața campioanei Franței in grupele Ligii Campionilor: Aproape 2.000 de spectatori la meciul din „Mica Roma” Volei Alba Blaj, infrangere dramatica in fața campioanei Franței in grupele Ligii Campionilor: Aproape 2.000 de spectatori la meciul din „Mica Roma” La…

- Medicina Tg. Mureș – Volei Alba Blaj 0-3 | Campioana, repetiție pentru Liga Campionilor Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a invins in deplasare pe Medicina Tg. Mureș, scor 3-0 (25-18, 25-20, 25-19), in prologul etapei a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin. O confruntare cu o favorita certa care pentru…

- Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a caștigat prima sa partida europeana disputata in „Alba Blaj” Arena, 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-14), cu Kralovo Pole Brno, in cadrul turneului doi preliminar al Ligii Campionilor. In prezența a peste 1.400 de spectatori, echipa din „Mica Roma” a avut emoții in…

- FOTO: Volei Alba Blaj, 3-1 cu Kralovo Pole Brno, in turneul doi preliminar al Ligii Campionilor, disputat in „Alba Blaj” Arena! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a caștigat prima sa partida europeana disputata in „Alba Blaj” Arena, 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-19), cu Kralovo Pole Brno, in cadrul…

- CSM Volei Alba-Blaj s-a impus la pas pe terenul formatiei FC Arges, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-10), joi seara, intr-un meci in devans din etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.Cele mai bune jucatoare ale campioanei au fost Bogumila Biarda, cu 18 puncte, si Katarina Jovic, cu 10 puncte,…

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSM București 3-1 | Campioana, victorie in runda inaugurala a Diviziei A1 Mult mai greu decat se anticipa a fost pentru campioana Romaniei duelul din runda inaugurala a Diviziei A1, cu CSM București, scor 3-1 (25-27, 25-16, 25-21) in “Alba Blaj” Arena, partida la care au asistat…