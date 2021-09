Stiri pe aceeasi tema

- Maine, de la ora 15.00, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj | Echipa din „Mica Roma” vrea Supercupa Romaniei și revanșa Supercupa Romaniei, maine de la ora 15.00, la Brașov, ce opune campioana CSM Targoviște și deținatoarea Cupei Romaniei, Volei Alba Blaj, este meciul ce deschide sezonul 2021/2022 (televizat…

- Naționala Romaniei de volei feminin U18 a obținut o victorie in tiebreak in ultimul sau meci din Grupa C a Campionatului Mondial, care se desfașoare in Mexic, la Durango. Joi noapte, Romania a invins cu scorul de 3-2 (25-15, 23-25, 22-25, 25-19, 15-10) formația Thailandei, obținand, astfel, locul al…

- Victorie superba obținuta de naționala feminina de volei junioare U18 a Romaniei la Campionatul Mondial din Mexic. In ultimul meci din Grupa C, Romania a invins, cu scorul de 3-2 (25-15, 23-25, 22-25, 25-19, 15-10), formația Thailandei. Punctele reprezentativei tricolore au fost reușite de Ștefania…

- Echipa nationala de volei feminin U18 a Romaniei este sigura de prezenta in faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, care se desfasoara in Mexic, la Durango, in aceste zile. In lotul condus de antrenorul Marius Macarie se regaseste si o jucatoare ploiesteana, Teodora Iancu (nr. 15), fiica…

- Partida a avut cinci seturi, toate adjudecate de Volei Alba Blaj. Cu excepția liberoului Milica Ivkovic (invoita), Stevan Ljubicic a folosit in acest meci intreg lotul pe care il are la dispoziție In aceasta saptamana, vicecampioana Romaniei se va deplasa in Serbia pentru a susține alte trei partide…

- FOTO: Volei Alba Blaj, victorie cu “U” NTT Data Cluj, in primul amical | In aceasta saptamana, turneul in Serbia Volei Alba Blaj a caștigat primul joc de verificare din aceasta perioada, disputat in Sala “Timotei Cipariu”, cu “U” NTT Data Cluj. Partida a avut cinci seturi, toate adjudecate de Volei…

- Im aceste zile, Volei Alba Blaj se pregatește pentru sezonul competițional 2021 – 2022 in formula aproape completa. Sub comanda antrenorului principal Stevan Ljubicic se afla 13 jucatoare, singurele absențe fiind Iarina Axinte și Ștefania Cheluța, aflate cu naționala sub 18 ani a Romaniei la Campionatul…

