Stiri pe aceeasi tema

- Faceți cunoștința cu Kepjuk, un caine car,e cot la cot cu salvatorii, cauta supraviețuitori sub daramaturi. Deși are labele ranite, cainele a salvat 5 persoane. Peste 37.000 de oameni au murit și zeci de mii au fost raniți dupa un cutremur catastrofal care a lovit Turcia și Siria. Salvatorii inca cauta…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- O femeie a fost salvata vineri in orasul Kirikhan din Turcia de o echipa germana de interventie, dupa ce a petrecut mai mult de 100 de ore sub daramaturile unei cladiri devastate de seismele de luni. Salvatorii au sapat aproape 50 de ore prin moloz ca sa ajunga la ea, „o munca la centimetru”, au […]…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- Ce s-a intamplat cu Michele Buga, profesor de matematica și sportiv, nu poate fi definit decat ca o tragedie. Originar din Romania și rezident de ceva vreme in Valsassina, tocmai in Ballabio, batranul de 60 de ani, a vrut sa urce in munți pentru a-și recupera cei doi caini husky, dar in timp ce ii […]…