Zeci de mii de georgieni au iesit duminica pe strazile capitalei Tbilisi, cerând noi alegeri si acuzând autoritatile ca au falsificat precedentul scrutin, care s-a încheiat cu victoria la limita a partidului de guvernamânt, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.



At least 25 thousand people gathered today in front of the Parliament building to protest rigged elections by the oligarch Ivanishvili. All opposition parties including @EuropeanGeorgia pledged not to enter the Parliament unless the new elections are called. #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/DeuY7lR4Zt

—…